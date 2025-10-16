Painel sobre o turismo será realizado em Encantado

Como transformar atrações turísticas em experiências memoráveis? Essa é a proposta do painel “Criando Experiências Inesquecíveis: o caminho para diferenciar o turismo de Encantado”, promovido pelo Núcleo Turismo em Ação da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E). O evento ocorre no dia 20 de outubro, às 19h, no prédio da entidade

Para debater o tema, foram convidados dois profissionais com ampla atuação no setor: Fabrício Medeiros, secretário de Turismo de Urubici (SC), e Mariana Milani, sócia-proprietária da Devorata Chocolates Trufados, de Garibaldi. O objetivo do encontro é inspirar empreendedores, gestores públicos e lideranças locais a inovarem na forma como o turismo é promovido em Encantado. O painel é aberto ao público, mediante ingresso.