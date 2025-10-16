Feirão vai oferecer 500 vagas de emprego hoje em Novo Hamburgo

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho tem um compromisso nesta quinta-feira (16), no Espaço Albano Hartz, no Centro de Novo Hamburgo. Das 9 às 14 horas, a terceira edição do Emprega Novo Hamburgo, integrada ao programa estadual Emprega RS, vai reunir cerca de 24 empresas com mais de 500 vagas de trabalho em diferentes áreas, incluindo oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs), migrantes e refugiados. A entrada é gratuita e o evento também oferece serviços e orientações voltadas ao bem-estar, à educação e à qualificação profissional.

A participação é gratuita. Basta comparecer ao Espaço Albano Hartz (Calçadão Osvaldo Cruz, 112, Centro), com documento de identidade, CPF e currículo atualizado.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana Monzon, o evento reforça o compromisso de Novo Hamburgo com a inclusão. “O Emprega é mais do que uma feira de empregos, é um espaço de acolhimento e de construção de novas histórias. Queremos que cada pessoa que passe por aqui sinta que há oportunidades reais de crescimento, especialmente quem enfrenta barreiras no mercado de trabalho”, destaca.

Cada candidato pode escolher até três empresas para entrevistas e, durante o evento, o público também poderá acessar serviços gratuitos oferecidos pelos parceiros. O diretor de Trabalho Jerri Moraes, enfatiza o foco no atendimento humanizado e inclusivo. “Nosso objetivo é aproximar as empresas de públicos que muitas vezes ficam à margem das contratações, como migrantes e refugiados”, afirma.