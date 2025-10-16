Prefeitura de Imbé dialoga com o Estado sobre a pesca do bagre

Nesta quarta-feira (15), representantes do município de Imbé participaram de uma reunião estratégica com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), para tratar da continuidade do monitoramento da pesca do bagre-marinho, atividade que tem grande relevância econômica, social e cultural para as comunidades de Imbé e Tramandaí.

Durante a reunião, foram apresentados os resultados dos monitoramentos realizados entre 2019 e 2024, incluindo o Projeto Mopert, que comprovaram a viabilidade da pesca controlada do bagre-marinho com base em dados técnicos que indicam estabilidade da biomassa e possibilidade de manejo sustentável.

O encontro contou com a presença do prefeito Ique Vedovato, do secretário municipal de Pesca, Giovani Pereira, do secretário municipal de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura, Gilcimar Amando, e do assessor executivo Rodrigo Pereda. “Estimativas apontam que a pesca do bagre-marinho gera cerca de R$ 5 milhões por ano em nossa região. Interromper essa atividade, sem alternativas, seria devastador para a economia local”, afirmou Ique.

Os diálogos seguem abertos, e a expectativa é de que a Sema e o governo do Estado considerem a manifestação nos autos da ação judicial junto à 9ª Vara Federal Ambiental de Porto Alegre, anuindo com a continuidade do monitoramento nos moldes atuais. O município reafirma seu compromisso em manter o monitoramento pesqueiro por, no mínimo, 18 meses. “Os estudos mostram que é possível conciliar a conservação com a atividade pesqueira. Trabalhamos para formalizar um Termo de Cooperação com o Estado, que fortaleça as políticas públicas e ampare a revisão do decreto estadual”, reforçou Gilcimar.