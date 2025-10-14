Reforma no Centro de Proteção Animal de Novo Hamburgo é iniciada

A prefeitura de Novo Hamburgo deu início, nesta terça-feira (14), à reforma do Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra), localizado em Lomba Grande. Atendendo a uma demanda antiga da comunidade, a obra contempla a ampliação do telhado de uma das áreas destinadas aos animais, a implantação de redes elétrica e hidráulica — atualmente inexistentes — e a substituição do piso por um material antiderrapante. O investimento total é de R$ 240 mil.

Além de proporcionar mais conforto aos animais, a intervenção também busca aprimorar o ambiente de trabalho dos profissionais que atuam no espaço. Estão previstos reparos na sala do bloco cirúrgico e o isolamento da área de internação.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Anderson Bertotti, ressalta que o novo telhado, mais alto e com melhor circulação de ar, contribuirá para a redução da temperatura nos dias quentes.

Para viabilizar o andamento dos trabalhos, será necessário realocar 18 cães, mas todas as outras baias do Cempra já estão ocupadas. Até agora, apenas três deles conseguiram abrigo temporário. Por isso, a Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) faz um apelo à comunidade para que acolha os animais durante esse período — e, quem sabe, até considere a adoção definitiva.