Festa do Morango de Pelotas terá pavilhão maior para a agricultura familiar

A 7ª Festa Municipal do Morango de Pelotas, nos dias 8 e 9 de novembro, no parque Morada do Sol, está planejada para superar o sucesso de edições anteriores. Neste ano, terá o maior Pavilhão de Agricultura Familiar da Zona Sul, com área de 800 metros quadrados, sendo 400 metros quadrados para uso exclusivo dos produtores da fruta, para que exponham e comercializem a colheita in natura e os produtos derivados, de fabricação colonial, como cucas, tortas, sucos, geleias e outras delícias igualmente apreciada pelos consumidores. A outra metade da área será destinada às agroindústrias, produtos e artesanato rural.

Para compor a infraestrutura do evento, haverá espaço reservado com estandes, para expositores e possibilidades de negócios de áreas variadas, com feirão de máquinas, implementos agrícolas e veículos, além dos ramos de imobiliária, agropecuária, irrigação e floricultura.

A programação completa será divulgada, com as respectivas datas e horários, nos próximos dias. No entanto, já estão confirmadas atrações de projeção nacional, como os shows de Danilo e Davi e da banda Corpo e Alma.