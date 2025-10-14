Porto Alegre,

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 12:05

Tour gastronômico: 3 pratos imperdíveis da Quinzena Gastronômica de Pelotas

Quinzena Gastronômica de Pelotas, em sua 11ª edição, acontece até 18 de outubro

Quinzena Gastronômica de Pelotas, em sua 11ª edição, acontece até 18 de outubro

Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades
Até o próximo sábado (18), Pelotas sedia a 11ª edição da Quinzena Gastronômica. O evento reúne 30 restaurantes locais e tem como tema “Resgatando memórias, inovando sabores”. A proposta é destacar a gastronomia como espaço de identidade cultural, valorizando receitas associadas à memória afetiva ao mesmo tempo em que chefs criam novas leituras desses pratos.
Criada em 2004, a Quinzena surgiu com o objetivo de fortalecer a cena gastronômica local e aproximar a comunidade dos restaurantes. Cada estabelecimento participante oferece um prato especial com preço promocional. O evento também tem caráter formativo: alunos do curso de Gastronomia do Senac Escola participam de atividades práticas junto aos restaurantes, vivenciando a rotina profissional do setor.
Para quem quer aproveitar os últimos dias da programação, três opções se destacam no circuito deste ano — cada uma com uma proposta diferente, mas todas alinhadas ao tema central do evento.

1. Borgonha Garden House — Pappardelle Caruso com presunto cru e cogumelos trufados

Borgonha Garden House — Pappardelle Caruso com presunto cru e cogumelos trufados | Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades
No Borgonha Garden House, a aposta foi revisitar uma receita com forte ligação afetiva para o chef e proprietário, Juliano Krüger. O prato é um pappardelle Caruso — tradicional massa italiana — reinterpretado com presunto cru e cogumelos trufados.
“Esse prato me traz memórias de família, principalmente do meu pai. Em viagens ao Uruguai, a gente costumava comer bastante esse prato. Aqui, fizemos uma releitura, trocando o presunto cozido pelo cru e o champignon pelos cogumelos trufados”, contou Juliano.
O preparo leva um molho Alfredo à base de nata e queijo, que envolve a massa pappardelle. A escolha dos ingredientes busca equilibrar sabor e textura. O prato individual é vendido por R$ 80,00.
Para o chef, a Quinzena é também uma oportunidade para apresentar novas criações: “Muitos restaurantes têm cardápios fixos. A Quinzena permite lançar pratos que talvez não entrassem de imediato no cardápio, mas que ganham espaço nesse período temático”, afirmou.

2. Nosso Butiá — Filé mignon com risoto de parmesão e tomate seco

Nosso Butiá — Filé mignon com risoto de parmesão e tomate seco | Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades
No Restaurante Nosso Butiá, a escolha foi um clássico: filé mignon com risoto de parmesão e tomate seco. O prato acompanha dois medalhões de carne ao molho de mostarda, servidos com risoto cremoso, que equilibra o sabor marcante do queijo com a acidez dos tomates.
Antes da refeição, os clientes recebem uma dose de cachaça artesanal de butiá, produzida localmente, como parte da experiência proposta pela casa. O valor do prato individual é de R$ 76,90.

3. Bodega da XV — Filé de robalo ao molho de moqueca

Bodega da XV — Filé de robalo ao molho de moqueca | Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades
No centro da cidade, o restaurante Bodega da XV apresenta um prato à base de robalo, peixe de carne branca e delicada, servido com molho de moqueca, arroz branco e farofa de panko. A combinação valoriza ingredientes brasileiros e remete à tradição de receitas preparadas em casa.
O robalo é preparado com um molho de moqueca aromático e levemente picante, acompanhado de arroz soltinho e farofa crocante, que adiciona textura ao conjunto. O prato serve uma pessoa e tem preço de R$ 68,00.
Segundo os organizadores da Quinzena, a proposta é que cada restaurante apresente uma criação exclusiva para o período, com valores acessíveis, estimulando o público a experimentar novos sabores e frequentar diferentes estabelecimentos da cidade.
Com 20 anos de trajetória, a Quinzena Gastronômica segue consolidada como um dos principais eventos do calendário gastronômico da cidade, movimentando estabelecimentos, estimulando a criatividade de chefs e oferecendo novas experiências ao público.
A Quinzena Gastronômica de Pelotas segue até 18 de outubro. Confira abaixo a lista completa dos restaurantes participantes e pratos exclusivos do evento.
  • Bavária – Linguado à Portuguesa
  • Bistrô Pelotense – Filé Blue Cheese e batata suíça
  • Bloco – Entrecot Guapo
  • Bodega da XV – Moquequinha da Bodega da XV
  • Borgonha Garden House – Pappardelle Caruso com Cogumelos Trufados
  • Boteco do Cruz – Filé à Moda Boteco
  • Canto – Medalhão de filé mignon com sorrentinos de cogumelo ao molho de shoyu e espumante
  • Cavalo Branco – Peixe à Capobianco
  • Charqueada Santa Rita – Carreteiro de Charque
  • Choperia Cruz de Malta – Noite na Toscana (Rondele de 4 queijos ao ragu da casa)
  • Dom Samuca – Filé mignon na mostarda Dijon
  • Don Gennaro – Abbraccio di Mare e Terra
  • El Paisano – Assado em Tiras com Salada
  • Fábrica Roca – Penne com Molho Pesto e Camarão
  • Garagem Parrilla e Bar – Assado de Tira com Legumes na Brasa
  • Madre Mia – Atum com arroz frito
  • Meio Café – Curry de Salmão com Coco
  • Ming’s – Carne Hong Kong
  • Miravos – Brasero
  • Nave – Vazio Recheado com Provolone
  • Neptunia Wine Bar – Cordeiro Caramelado com Rapadura e Purê de Mandioquinha
  • Nonno Chiesa – Tortellone Di Lucca
  • Nosso Butiá – Medalhões de filé mignon ao molho mostarda com risoto de parmesão e tomate seco
  • Paiol Restaurante – Ragu de Carne com Polenta Mole
  • Restaurante Cruz de Malta – Talharim ao creme e coco com frango crocante
  • Ristorante Vesúvio – Don Giueseppe Combinatto
  • Sushi M – Combinado da Quinzena Sushi M
  • Ubuntu Gastronomia Inclusiva – Nhoque de Batata-doce Roxa com Ragu
  • Vinería Gran José – Bife Tiras
  • Vinícius Bistrô – Salmão gratinado ao molho de parmesão e tomates assados

