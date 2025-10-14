Tour gastronômico: 3 pratos imperdíveis da Quinzena Gastronômica de Pelotas

Até o próximo sábado (18), Pelotas sedia a 11ª edição da Quinzena Gastronômica. O evento reúne 30 restaurantes locais e tem como tema “Resgatando memórias, inovando sabores”. A proposta é destacar a gastronomia como espaço de identidade cultural, valorizando receitas associadas à memória afetiva ao mesmo tempo em que chefs criam novas leituras desses pratos.

Criada em 2004, a Quinzena surgiu com o objetivo de fortalecer a cena gastronômica local e aproximar a comunidade dos restaurantes. Cada estabelecimento participante oferece um prato especial com preço promocional. O evento também tem caráter formativo: alunos do curso de Gastronomia do Senac Escola participam de atividades práticas junto aos restaurantes, vivenciando a rotina profissional do setor.

Para quem quer aproveitar os últimos dias da programação, três opções se destacam no circuito deste ano — cada uma com uma proposta diferente, mas todas alinhadas ao tema central do evento.

1. Borgonha Garden House — Pappardelle Caruso com presunto cru e cogumelos trufados

Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades

No Borgonha Garden House, a aposta foi revisitar uma receita com forte ligação afetiva para o chef e proprietário, Juliano Krüger. O prato é um pappardelle Caruso — tradicional massa italiana — reinterpretado com presunto cru e cogumelos trufados.

“Esse prato me traz memórias de família, principalmente do meu pai. Em viagens ao Uruguai, a gente costumava comer bastante esse prato. Aqui, fizemos uma releitura, trocando o presunto cozido pelo cru e o champignon pelos cogumelos trufados”, contou Juliano.

O preparo leva um molho Alfredo à base de nata e queijo, que envolve a massa pappardelle. A escolha dos ingredientes busca equilibrar sabor e textura. O prato individual é vendido por R$ 80,00.

Para o chef, a Quinzena é também uma oportunidade para apresentar novas criações: “Muitos restaurantes têm cardápios fixos. A Quinzena permite lançar pratos que talvez não entrassem de imediato no cardápio, mas que ganham espaço nesse período temático”, afirmou.

2. Nosso Butiá — Filé mignon com risoto de parmesão e tomate seco

Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades

No Restaurante Nosso Butiá, a escolha foi um clássico: filé mignon com risoto de parmesão e tomate seco. O prato acompanha dois medalhões de carne ao molho de mostarda, servidos com risoto cremoso, que equilibra o sabor marcante do queijo com a acidez dos tomates.

Antes da refeição, os clientes recebem uma dose de cachaça artesanal de butiá, produzida localmente, como parte da experiência proposta pela casa. O valor do prato individual é de R$ 76,90.

3. Bodega da XV — Filé de robalo ao molho de moqueca

Patrícia Porciúncula/Especial/Cidades

No centro da cidade, o restaurante Bodega da XV apresenta um prato à base de robalo, peixe de carne branca e delicada, servido com molho de moqueca, arroz branco e farofa de panko. A combinação valoriza ingredientes brasileiros e remete à tradição de receitas preparadas em casa.

O robalo é preparado com um molho de moqueca aromático e levemente picante, acompanhado de arroz soltinho e farofa crocante, que adiciona textura ao conjunto. O prato serve uma pessoa e tem preço de R$ 68,00.

Segundo os organizadores da Quinzena, a proposta é que cada restaurante apresente uma criação exclusiva para o período, com valores acessíveis, estimulando o público a experimentar novos sabores e frequentar diferentes estabelecimentos da cidade.

Com 20 anos de trajetória, a Quinzena Gastronômica segue consolidada como um dos principais eventos do calendário gastronômico da cidade, movimentando estabelecimentos, estimulando a criatividade de chefs e oferecendo novas experiências ao público.

A Quinzena Gastronômica de Pelotas segue até 18 de outubro. Confira abaixo a lista completa dos restaurantes participantes e pratos exclusivos do evento.