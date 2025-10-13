Três Cachoeiras é eleita a capital estadual da banana

Na terça-feira (7) passada, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei que reconhece o município de Três Cachoeiras, no Litoral Norte, como a capital estadual da banana . O título concede à cidade o reconhecimento devido à alta produção da fruta há décadas, e atualmente tornou-se a maior produtora do Estado, produzindo cerca de 37 mil toneladas anualmente. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais, e agora aguarda a sanção do governador Eduardo Leite para se tornar oficialmente lei.

Segundo dados da prefeitura, obtidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), cerca de 80% da produção de banana que circula no Rio Grande do Sul provêm do município três-cachoeirense, tornando-se a maior produção agrícola da cidade. Esta produção expressiva impacta diretamente na economia local, visto que gera cerca de R$ 93 milhões anualmente.

A prefeita da cidade, Fabiana Raupp, explica que os produtores trabalham há muito tempo para garantir esse reconhecimento. “Na semana passada foi aprovado esse projeto através de uma ação do deputado estadual Joel Wilhelm, que está muito presente na nossa comunidade, e vendo todo o nosso trabalho, buscou essa conquista junto com o nosso município. Então, nós começamos a nos fortalecer a partir da valorização da nossa identidade, da nossa cultura como produtor de banana, sendo importante também para o nosso estado”, explica.

Há ao menos 600 famílias produtoras em mais de 3 mil hectares rurais, distribuídas em 11 comunidades. Na cidade, são produzidas duas variedades da fruta, a prata e a caturra. Elas são produzidas através do cultivo convencional, que utiliza fertilizantes e produtos químicos, e do cultivo orgânico ou ecológico.

Um dos produtores rurais que utiliza o método orgânico em seu bananal é o proprietário Renato Cardoso, que trabalha há 30 anos com essa forma de cultivo. O produtor, que atua na comunidade Santo Anjo, também é presidente do Grupo de Ecologistas Santo Anjo (Gesa), que foi fundado há 30 anos no município, com o objetivo de representar os produtores rurais ecológicos. Ele explica que, com o método de produção ecológico, há a certificação participativa, que qualifica outros grupos de produtores da região, compostos entre três a 15 famílias, a certificar-se uns aos outros. A prefeita ressalta que há cerca de 60 famílias que participam destes grupos de agricultura orgânica na região.

De acordo com Renato, a posição geográfica favorece a plantação e o cultivo da banana, que resulta em uma colheita entre 12 e 14 toneladas ao ano em apenas um hectare. Ele explica, porém, que o clima subtropical prejudica a produção e o lucro durante o inverno. “Chega o inverno e ela muda de cor, ficando com um tom achocolatado. Com isso, nós tivemos problemas em introduzi-las nos grandes mercados, porque o consumidor não aceita muito esse produto, o que faz com que o preço diminua”, afirma.

Para o produtor rural Romildo Schardosim, que trabalha há 18 anos cultivando banana ao lado de sua família na comunidade Caravagio, o reconhecimento dedicado à cidade é importante. “Para nós é muito bacana, porque a gente faz parte desse processo. Passam nas nossas mãos 180 toneladas de banana, nas mãos da minha família”, comemora.

Assim como Romildo, para a secretária de Agricultura, Albaniza Valim, que atuou como produtora rural e trabalhou durante 14 anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o reconhecimento é gratificante. “Isso é um orgulho para nós. A maioria da produção aqui da nossa agricultura é banana. Esse reconhecimento tende a tornar nossa cidade conhecida, contribuindo com seu crescimento”, afirma.