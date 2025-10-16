Lajeado distribui livros para passageiros do transporte público

Em alusão ao Dia Nacional da Leitura, comemorado no dia 12 de outubro, a Prefeitura de Lajeado, por meio da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan, promoveu uma ação especial que iniciou na manhã desta segunda-feira (13). Cerca de 400 livros foram distribuídos gratuitamente em assentos de ônibus do transporte público municipal e em pontos de ônibus, levando histórias, conhecimento e imaginação para os passageiros de Lajeado.

A ação foi realizada em parceria com a empresa de transporte coletivo Tio Lajeado (Expresso Azul), com o objetivo de celebrar a data e, ao mesmo tempo, incentivar o hábito da leitura entre a população.

Os livros que foram distribuídos são de diferentes gêneros literários como literatura infantil, infanto-juvenil e adulta, e são oriundos de doações da comunidade destinadas à Biblioteca Pública e colaboram para o crescimento do acervo.

Os livros foram deixados em 32 linhas do transporte público municipal e também em alguns pontos de ônibus das áreas centrais da cidade. Junto de cada livro, foi colocado um bilhete que incentiva a circulação de cada exemplar entre os passageiros, que sugere que aqueles que encontrarem a obra fizessem a leitura e repassassem para outras pessoas, formando uma corrente de leitura. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

Entre os passageiros que encontraram um exemplar, estava Mariany de Jesus Amazonas, de 18 anos, moradora do bairro Olarias. Ela encontrou um dos livros enquanto fazia o trajeto para o seu trabalho, Olarias ao Centro, e contou que ficou muito feliz com a surpresa. "Eu estava empolgada para retirar um livro para ler, mas não sabia por onde começar. Quando entrei no ônibus e vi o livro, fiquei super feliz", contou. Para ela, a iniciativa é importante por incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros, especialmente para quem não tem o hábito ou as condições de adquirir exemplares.

Os interessados em iniciar ou continuar o hábito da leitura podem entrar em contato com a Biblioteca Pública Municipal por meio do WhatsApp (51) 99603-0070 ou telefone (51) 3982-1087.