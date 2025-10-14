Picada Café abre inscrições para concurso público

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Município de Picada Café, conforme o Edital nº 183/2025, que prevê o provimento de vagas e formação de cadastro reserva em diferentes cargos da administração pública. O processo é executado pela empresa Legalle Concursos Ltda.

O período de inscrições segue até as 18h do dia 9 de novembro de 2025, e deve ser realizado exclusivamente pela internet, no site www.legalleconcursos.com.br

O concurso contempla cargos de diversos níveis de escolaridade, entre eles: Agente Administrativo Auxiliar, Contador, Eletricista, Motorista, Operário, Professor de diferentes áreas, Técnico de Enfermagem, Fonoaudiólogo, Médico, entre outros. As provas teóricas estão previstas para ocorrerem em 14 de dezembro.

Durante o período de inscrições, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão utilizar o computador disponibilizado pela Prefeitura, na Biblioteca Pública Municipal José Antônio Lutzenberger, localizada na Rodovia Presidente Getúlio Vargas, nº 2474, Bairro Centro, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, nos horários regulares de atendimento.