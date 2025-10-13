Jaguari assina dois convênios com o governo estadual

O prefeito Igor Tambara assinou o termo de cooperação com a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) para a construção de 45 novas moradias em Jaguari, dentro do programa “A Casa é Sua – Calamidade”. O investimento é de R$ 7,2 milhões do governo do Estado, destinados a famílias atingidas pelos eventos climáticos.

O prefeito destacoua parceria permanente do Estado com Jaguari. “Esse é um gesto concreto de solidariedade e compromisso com quem mais precisa. Agradeço por olharem com tanto carinho para Jaguari. Cada casa representa um recomeço, uma nova página de vida para famílias que enfrentaram dias difíceis”, ressaltou.

Também foi assinado o termo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado para que Jaguari seja beneficiado pelo programa Desassorear RS. A previsão é que sejam retirados mais de 74 mil metros cúbicos de materiais dos arroios e sangas de Jaguari.