Jaguari assina dois convênios com o governo estadual

O prefeito Igor Tambara assinou o termo de cooperação com a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) para a construção de 45 novas moradias em Jaguari, dentro do programa “A Casa é Sua – Calamidade”. O investimento é de R$ 7,2 milhões do governo do Estado, destinados a famílias atingidas pelos eventos climáticos.
O prefeito destacoua parceria permanente do Estado com Jaguari. “Esse é um gesto concreto de solidariedade e compromisso com quem mais precisa. Agradeço por olharem com tanto carinho para Jaguari. Cada casa representa um recomeço, uma nova página de vida para famílias que enfrentaram dias difíceis”, ressaltou.
Também foi assinado o termo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado para que Jaguari seja beneficiado pelo programa Desassorear RS. A previsão é que sejam retirados mais de 74 mil metros cúbicos de materiais dos arroios e sangas de Jaguari.
Para Tambara, mais do que uma ação de limpeza, o programa representa prevenção, resiliência e segurança. “Significa agir antes que novas cheias aconteçam, protegendo famílias, áreas urbanas e rurais, e garantindo que nossa cidade esteja mais preparada para enfrentar os desafios climáticos que têm se tornado cada vez mais frequentes. Em Jaguari, seguimos firmes na reconstrução, com trabalho, união e planejamento, porque reconstruir também é prevenir”, reforçou.