Festival de Cultura e Gastronomia vai até 19 de outubro em Gramado

Teve início nesta quinta-feira (9) o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. A abertura oficial ocorreu no Lago Joaquina Rita Bier, com a presença de autoridades e imprensa, marcando o começo do maior evento do gênero já realizado na cidade. O festival promete transformar Gramado em um palco de sabores e manifestações artísticas até o dia 19 de outubro.

Com uma estrutura montada no Lago Joaquina Rita Bier, o evento de entrada gratuita funcionará diariamente, das 11h às 22h. A edição deste ano conta com mais de 100 atrações, 12 restaurantes instalados no lago, além de espaços dedicados a vinhos, drinks e chopes artesanais. Outros 18 estabelecimentos participam do Roteiro Gastronômico, com pratos exclusivos.

O prefeito em exercício, Luia Barbacovi, ressaltou a importância da gastronomia para o município. “Gramado é referência em termos gastronômicos para o Brasil, e o segmento cresce cada vez mais com a gastronomia da cidade sendo referência para o Brasil”, disse.

O coração do festival é a estrutura central, que abriga os restaurantes e uma ilha de drinks, além de dois espaços de vinhos e uma área de cervejarias. Um espaço de café com a primeira torrefação de Gramado também compõe a experiência.

A cultura é um dos pilares desta edição, com uma programação que inclui 50 apresentações teatrais, 34 shows musicais – do jazz à música tradicionalista – e apresentações de danças típicas. A agenda de conhecimento conta com aulas-show gratuitas promovidas pelo Senac Gramado, oficinas com a UCS Campus Hortênsias e workshops do Sebrae.