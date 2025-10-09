Estrela aposta em jardins de chuva contra alagamentos

Na última segunda-feira (6), o governo estadual divulgou os 15 projetos selecionados para participar da chamada pública Teia de Soluções – Reconstruindo o Rio Grande do Sul, uma iniciativa privada com apoio do Estado, voltada à adaptação climática nas cidades gaúchas. Dentre os projetos selecionados, está o “Caminhos do Rio”, uma proposta desenvolvida no município de Estrela, no Vale do Taquari, que prevê a implantação de jardins de chuva nas ruas do Centro, a fim de reduzir os impactos das cheias do rio. Os projetos gaúchos estão alinhados ao conceito de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) e têm como foco estratégico atender os municípios costeiros, assim como as áreas impactadas pelas enchentes do ano passado.

Os jardins de chuva são estruturas que auxiliam o escoamento da água da chuva através da permeabilidade do solo. Esse método é cultivado principalmente em áreas que possuem menor presença de mata nativa, gerando maior dificuldade em diluir a água nos rios. Através dos jardins, será possível escoar o acúmulo de água com menor intensidade, minimizando alagamentos, cheias e erosões.

O secretário adjunto de Planejamento e Meio Ambiente, Emerson Musskopf, explica que, devido ao problema de drenagem pluvial presente na cidade, não é efetivo a longo prazo desassorear rios e desobstruir bueiros e tubulações. “Isso resolve o problema pontualmente, porque tira a água da rua, mas joga essa água com velocidade dentro do rio. E a solução baseada na natureza cria canteiros, que se chamam jardins de chuva, onde há uma vegetação nativa, uma forma simples de vegetação. Embaixo dela há toda uma estrutura de infiltração de água, de 1 a 2 metros de profundidade, dependendo do local, para a água infiltrar e chegar lentamente na rede de drenagem pluvial”, diz.

O projeto Caminhos do Rio é uma extensão do projeto Verde Urbano , que foi elaborado em 2022 por um grupo formado por biólogos, geólogos e arquitetos concursados do município, a fim de recuperar 85 hectares de terreno, onde estavam situados os bairros Moinhos e das Indústrias. Após a enchente de maio do ano passado, 1,2 mil casas de ambos os bairros foram destruídas, deixando a área inabitável. “O Verde Urbano é o projeto principal que vai recuperar esses bairros, mas não para moradia, e sim para transformá-los em parque, porque não há mais condições de moradia naquele local. A partir desse projeto, também começamos a traçar soluções para amenizar os problemas no restante da área urbana do município”, diz o secretário, que também é biólogo do município.

A bióloga Paula Fagundes, que participa do projeto Verde Urbano, explica que o Caminhos do Rio será implantado somente no bairro Centro, a fim de estimular, também, o convívio social. “A cidade nasceu no Centro. Então, o projeto tem justamente essa ideia de reconectar as pessoas com o rio. Tem uma parte do Verde Urbano que vai ser implementada no Centro. Então, com o Caminhos do Rio, mais ruas vão receber os jardins de chuva, os canteiros pluviais, as vagas verdes, que é a ideia de pegar uma vaga de carro para transformar num mini jardim, com bancos e árvores, para trazer mais conforto térmico, principalmente no verão”, complementa.

O projeto foi inspirado em modelos construídos em áreas urbanas de cidades de São Paulo e do Paraná e contará com um investimento inicial de R$ 9,5 milhões, com possibilidade de ampliação para até R$ 1,2 milhão, integrando o conjunto de ações da cidade dentro do conceito de reconstrução sustentável. A proposta terá entre 12 e 24 meses para ser executada. Além de Estrela, estão participando as cidades de Torres, Rio Grande, Nova Santa Rita, Pelotas, Jaguarão, Marques de Souza e Porto Alegre, além de, ao menos, dez municípios da Região Metropolitana.