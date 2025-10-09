Sapucaia do Sul ganha destaque em avaliação estadual da educação

Sapucaia do Sul é uma das sete cidades gaúchas com mais de 75 mil habitantes a alcançarem resultados acima da média estadual no Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (Imers). O município avançou 184 posições no ranking que avalia o desempenho de estudantes das redes públicas e estaduais, alcançando a 194ª posição.

O estudo, realizado pelo governo do Estado, tem como objetivo diagnosticar o desempenho de estudantes dos 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. As provas de língua portuguesa e matemática foram aplicadas em maio de 2024.

Entre os 28 municípios mais populosos – acima de 75 mil habitantes – apenas sete superaram a média estadual, de 63,55. Entre eles Ijuí (73,84), Santa Rosa (71,09), Sapucaia do Sul (67,61), Bento Gonçalves (66,41), Lajeado (66,10) e Erechim (65,07).

Com o desempenho, Sapucaia do Sul atingiu a 194ª posição entre os 497 municípios gaúchos. De acordo com o secretário de educação, Juliano Carvalho Rodrigues, o avanço é fruto de investimentos em formação de professores e na busca ativa em aumentar a frequência de estudantes na sala de aula.

O Imers é uma avaliação realizada com alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, além do acompanhamento da taxa de aprovação em todas as etapas dessa fase. O índice, medido de 0 a 100, integra a cota-parte da educação no ICMS, influenciando também na participação no rateio da cota-parte da Educação (PRE).

Quanto maior a nota recebida pelo município, maior a parcela recebida dentro dos critérios de distribuição do Estado. A legislação vigente prevê que o peso da educação na distribuição do ICMS, que atualmente representa 10%, aumente gradualmente até 17% em 2029.