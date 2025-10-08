Antônio Prado divulga programação da Semana do Turismo

A Secretaria do Turismo de Antônio Prado, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e o Sebrae, promove entre os dias 13 e 17 de outubro a Semana do Turismo, com uma programação voltada para empreendedores e profissionais do setor. O objetivo é fortalecer o turismo local, valorizar boas práticas e apresentar cases de sucesso.

A abertura ocorre na segunda-feira (13), com a saída técnica “Vivencie Antônio Prado”, que levará os participantes a três pontos turísticos do município: Canto do Encantador, Moinho Colonial Ghinzelli e Colônia Schiochet. A atividade é gratuita e direcionada a profissionais que atuam no atendimento ao turista.

Na terça-feira (14), a pesquisadora, palestrante e consultora externa do Sebrae, Paula Nora, ministra a palestra “O que fazer hoje para dar certo no turismo de amanhã”, no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, às 19h. A programação inclui ainda a entrega de uma placa em homenagem à divulgadora do turismo, Daniela Lodi. O evento é gratuito e aberto ao público.

Encerrando a programação, na quinta-feira (16), será realizada uma saída técnica para Urubici-SC, com foco em conhecer o case de sucesso do turismo na região. A atividade é exclusiva para empreendedores do setor, com vagas limitadas. O roteiro inclui transporte, entradas em atrativos e refeições subsidiadas.

Com ações que unem capacitação, troca de experiências e reconhecimento, a Semana do Turismo de Antônio Prado busca engajar a comunidade e fortalecer o futuro do setor na região.