Esteio ainda tem serviços de limpeza em bairros atingidos por enchente de 2024

Depois de concluir os serviços de hidrojateamento e limpeza de bueiros e poços de visitas (PVs) no Novo Esteio, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Esteio concentra esforços, agora, no Três Portos, um dos bairros que mais foram afetados pelas enchentes de maio do ano passado. Na manhã desta segunda-feira (6), a ação, foi realizada na rua Liberato Salzano.

Três operários da GF Desentupidora, empresa contratada via licitação para execução do serviço, utilizaram um caminhão de hidrojato para o procedimento, enquanto um servidor municipal utilizava um trator para auxiliar na retirada de lixos.

No processo, os operários levantam a tampa da boca de lobo, retiram com uma pá resíduos que estão na entrada e, depois, usam o hidrojato, que lança um potente jato de água na rede de drenagem pluvial para fazer a desobstrução e limpeza, o que melhora a vazão das águas das chuvas e minimiza a possibilidade de alagamentos.

No bairro Novo Esteio, o serviço contemplou cerca de 29 mil metros de rede de drenagem pluvial. Também foram limpas mais de 550 bocas de lobo e 320 poços de visitas (PVs). A meta da pasta para 2025 é hidrojatear 40 mil metros da rede de drenagem pluvial do município.

No ano passado, a prefeitura com equipamento próprio e da terceirizada, fez o hidrojateamento de 49,3 mil metros de redes, mais que o dobro da meta, que era de 20 mil metros. O aumento ocorreu pelos impactos das enchentes.