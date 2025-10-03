Reformas em passarelas em Imbé serão concluídas em outubro

A maior passarela de acesso à beira da praia de Imbé, localizada em frente à avenida São Luís, no Litoral Norte, está sendo reformada e deve ser entregue ainda em outubro deste ano. A estrutura foi parcialmente destruída após as fortes chuvas que atingiram o Estado em maio de 2024 e também após o ciclone extratropical que atingiu a região em julho deste ano. Além da estrutura, outras duas, das cinco passarelas de acesso, também estão sendo reformadas e serão entregues no mesmo período.

A passarela próxima à avenida São Luis é considerada a maior da cidade devido aos seus 320 metros de extensão. Após os eventos climáticos extremos, o secretário de Obras e Viação (SMOV), Gilson Hahn, conta que 170 metros da estrutura foram comprometidos. “Nós tínhamos uma ata de registro de preço no ano passado e ela acabou vencendo. Então, não conseguimos adquirir o material para fazer sua reforma total. Foi feita uma reforma parcial, mas a reforma total a gente não conseguiu fazer. Para este ano a gente refez uma ata de registro nova para conseguir adquirir os materiais e concluir a reforma da passarela”, explica.

As reformas e manutenções estão sendo coordenadas pela SMOV, com investimentos próximos a R$ 20 mil. Segundo Hahn, cerca de 95% das obras já estão concluídas, restando apenas a limpeza do local para ser definitivamente entregue à comunidade imbeense. Na alta temporada, ao menos 500 mil pessoas visitam Imbé, aumentando o fluxo de banhistas nas passarelas.

Além dessa, a passarela próxima à avenida Caxias também passou por reformas em 80% da sua estrutura. Já a passarela próxima à avenida Carazinho recebe manutenção periodicamente, visto que a areia das dunas interfere na qualidade da sua estrutura.

O secretário diz que o material utilizado em todas as passarelas é a madeira autoclave, que apresenta uma maior durabilidade e resistência a ambientes externos. “Foi feita toda a parte da descida da passarela da avenida São Luis. A antiga estrutura não seria considerada mais frágil, mas com o tempo não dá para a gente brincar. Tinha dado uma ressaca muito forte no mar e acabou arrancando parte dela. Agora, nós utilizamos a madeira roliça para fazer os pilares e na parte do deck nós usamos a madeira 5 por 15 tratada. Os pregos todos galvanizados e todos os moirões da base dela são parafusados”, explica Hahn.