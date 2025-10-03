Contrato para construção de policlínica será assinado em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul e o Ministério da Saúde assinam nesta sexta-feira (3) o termo de compromisso para a construção da primeira policlínica da cidade. O ato ocorre às 15h, no Salão Nobre do Centro Administrativo. O ato contará com a presença do superintendente regional adjunto do Ministério da Saúde, João Luiz Trindade Dornelles, e representantes da Caixa Econômica Federal.

Esta é a primeira etapa para a construção da policlínica na zona sul da cidade com o repasse de R$ 16,9 milhões via PAC Seleções - Saúde 2025, do governo federal. Após a assinatura do termo, os próximos passos é encaminhar o projeto básico e documentos à Caixa, que opera os repasses de recursos públicos, e depois fazer a licitação para a execução da obra.

A policlínica é um serviço de Atenção Especializada à Saúde e que vai complementar o cuidado prestado na Atenção Primária em Saúde. Ela funciona como uma intermediária entre a UPA e o hospital, com oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. O encaminhamento para os pacientes da policlínica vai se dar via regulação e tendo como porta de entrada sempre a Unidade Básica de Saúde (UBS). O projeto vai ampliar o acesso da população a serviços especializados para garantir mais efetividade e celeridade nos atendimentos.

A nova unidade segue o modelo de projeto do Ministério da Saúde e vai ofertar acesso a especialistas, exames e diagnósticos, com acesso regulado pelo Município. A proposta do Ministério tem como principais linhas de cuidado voltada para mulheres, para pessoas com problemas cardíacos, dentre outros.

%MCEPASTEBIN%