Alvorada amplia horários de ônibus em regiões afastadas do centro

A prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana, anunciou que ampliará os horários de duas linhas de ônibus para as regiões que ficam mais afastadas do centro da cidade. Os novos horários serão para as linhas C202 e C105, da empresa de ônibus Soul, que realiza viagens intermunicipais. Além da ampliação de horários em dias úteis, a linha C202, com origem no bairro Terra Nova, terá horários e viagens extras aos sábados.
Outra mudança foi incluída na linha C105, que atende o bairro Sítio dos Açudes. A partir deste mês, o ônibus das 10h10 passa a circular às 10h05 e o das 11h40 passa a circular às 11h30. Já o ônibus das 13h05 passa a circular às 12h50.
Veja abaixo os novos horários da linha C105
7h – sai do ponto inicial no Sítio dos Açudes e retorna ao mesmo ponto quando a rota já foi finalizada
9h – sai do ponto inicial no Sítio dos Açudes e retorna ao mesmo ponto quando a rota já foi finalizada
20h40 – sai do ponto inicial no Sítio dos Açudes e retorna ao mesmo ponto quando a rota já foi finalizada
22h – sai do ponto inicial no Sítio dos Açudes e retorna ao mesmo ponto quando a rota já foi finalizada
O novo horário da linha C202 em dias úteis sai do ponto inicial do Terra Nova às 8h30 e retorna ao mesmo ponto quando a rota é finalizada. Já aos sábados, o ônibus sai do ponto às 14h45 e retorna ao mesmo ponto quando finalizada. A prefeitura ressalta que todas as viagens são realizadas de forma circular, ou seja, o veículo sai do bairro, percorre o trajeto até o centro e retorna à comunidade de origem, transportando passageiros em ambos os sentidos.