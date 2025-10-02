Fenachamp inicia programação nesta quinta-feira em Garibaldi

A Fenachamp inicia nesta quinta-feira (2), em Garibaldi, na Serra Gaúcha. A feira será realizada depois de dois anos de pausa, em edição especial e repleta de novidades. Com uma programação diversificada, a Festa Nacional do Espumante Brasileiro propõe uma imersão nas raízes vitivinícolas e culturais da região, ao mesmo tempo em que se conecta com públicos contemporâneos. A festa ocorre até o dia 26 deste mês.

Dentre as atrações, o festival conta com espaços gastronômicos e degustações, com a presença de produtores de vinhos, espumantes, queijos, embutidos e delícias da culinária regional, que estarão reunidos para harmonizações e experiências sensoriais. As apresentações culturais e shows musicais também são um espetáculo à parte, com a participação de artistas locais, regionais e nacionais que animarão o público. Desfiles temáticos e manifestações artísticas típicas também marcarão a programação.

A Fenachamp também contará com a tradicional Vila Típica, reunindo artesanato, produtores locais e uma ambientação que remete às raízes coloniais e ao cenário rural da Serra Gaúcha. Um dos momentos mais aguardados da festa é o sabrage coletivo, que já conquistou reconhecimento internacional. Centenas de participantes se reúnem para abrir garrafas de espumante de forma simultânea com o tradicional sabre, em uma experiência única que valoriza ainda mais o produto símbolo de Garibaldi.

Nesta edição, será realizado o lançamento do espumante comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Elaborado com uvas trazidas pelos primeiros imigrantes, das variedades Trebbiano e Malvasia, o espumante representa um resgate das origens.