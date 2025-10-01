Novo prédio da Polícia Civil é lançado em Rio Grande

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quarta-feira (1), a Central de Polícia Civil de Rio Grande. O prédio de sete andares foi projetado para oferecer um atendimento ainda mais eficiente e humanizado à população. A estrutura vai abrigar seis delegacias, uma Sala das Margaridas (espaço para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar) e uma área exclusiva para treinamentos de servidores.

Com o objetivo de otimizar os serviços e aprimorar ainda mais o atendimento à comunidade, a Central de Polícia Civil de Rio Grande vai abrigar a Delegacia de Polícia Regional, a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), a 1ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e a Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPPGV).

O local também vai disponibilizar uma Sala das Margaridas. O prédio de sete andares conta com um andar exclusivo para treinamentos de servidores. O espaço inclui sala de convivência para os policiais, auditório, estande de tiro, ambiente cenográfico para treinamento de entradas táticas e tatame para defesa pessoal e artes marciais.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, salientou que a nova central reforça o combate ao crime e citou a queda nos indicadores criminais do Rio Grande do Sul. “Com a inauguração desta central, reforçamos nosso compromisso de seguirmos firmes no combate à criminalidade e na proteção da sociedade gaúcha”, pontuou.