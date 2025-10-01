Gramado terá mudanças na coleta de lixo a partir de outubro

A partir do dia 20 de outubro , a coleta de lixo em Gramado passará por mudanças. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Obras, Willian Camillo , durante a sessão ordinária da Câmara Municipal Segundo o secretário, a coleta passará a ter dias específicos para cada tipo de resíduo, sendo s egundas, quartas, sextas e sábados para a coleta do lixo orgânico e t erças e quintas para o lixo seletivo.

Camillo explicou que a mudança é resultado de um estudo iniciado em fevereiro, após a Gestão de Resíduos Urbanos ser incorporada à Secretaria de Obras. O objetivo, segundo ele, é tornar o processo mais eficiente, atendendo melhor às necessidades das diferentes regiões da cidade.

“ Queremos facilitar tanto para os coletores, que terão um cronograma mais organizado, quanto para os moradores, que saberão exatamente os dias destinados a cada tipo de lixo. Isso vai ajudar a manter a cidade mais limpa e organizada”, destacou o secretário, pedindo a colaboração da comunidade para que respeite as novas datas e faça a separação correta dos resíduos.