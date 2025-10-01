Gramado terá mudanças na coleta de lixo a partir de outubro

A partir do dia 20 de outubro, a coleta de lixo em Gramado passará por mudanças. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Obras, Willian Camillo, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal Segundo o secretário, a coleta passará a ter dias específicos para cada tipo de resíduo, sendo segundas, quartas, sextas e sábados para a coleta do lixo orgânico e terças e quintas para o lixo seletivo.
Camillo explicou que a mudança é resultado de um estudo iniciado em fevereiro, após a Gestão de Resíduos Urbanos ser incorporada à Secretaria de Obras. O objetivo, segundo ele, é tornar o processo mais eficiente, atendendo melhor às necessidades das diferentes regiões da cidade.
“Queremos facilitar tanto para os coletores, que terão um cronograma mais organizado, quanto para os moradores, que saberão exatamente os dias destinados a cada tipo de lixo. Isso vai ajudar a manter a cidade mais limpa e organizada”, destacou o secretário, pedindo a colaboração da comunidade para que respeite as novas datas e faça a separação correta dos resíduos.
O secretário também informou que os coletores estão recebendo treinamento para reconhecer os materiais de forma adequada, mas reforçou que a participação da comunidade é fundamental. Além disso, Camillo anunciou que o município está atualizando o Plano de Resíduos Sólidos Municipais, com licitação prevista ainda para outubro. O documento servirá como diagnóstico e guia para as ações da Secretaria de Obras, permitindo corrigir deficiências e melhorar a distribuição da coleta nos bairros.