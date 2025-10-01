Bento Gonçalves recebe Festival de Balonismo em outubro

A edição do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves está se aproximando e promete encantar a comunidade com um mix de atrações na Serra Gaúcha. O evento ocorre pelo sétimo ano consecutivo no município, deixando o céu ainda mais colorido. O evento ocorre de 10 até 12 de outubro na Fundaparque. Serão 11 balões e três especiais para o Night Glow. A entrada é gratuita.

A população, além de acompanhar no céu o trajeto dos balões, poderá conferir de perto como funciona o balonismo. A tarde da sexta-feira (10) será dedicada para o voo nos bairros, a partir das 15h, com saídas no São Roque, Borgo, Fátima, São Valentin e São João. Conforme o Secretário de Turismo Henrique Nuncio o Balonismo já é uma atração tradicional da cidade, e o objetivo do evento é integrar ainda mais os pilotos com alunos e comunidade, aproximando a arte de voar de todos. A programação vai ocorrer de acordo com as condições climáticas.