Feira Loucura por Sapatos inicia na quinta-feira em Novo Hamburgo

A Loucura por Sapatos começa na quinta-feira (2), na Fenac, em Novo Hamburgo, reunindo cerca de 200 expositores e mais de 400 marcas de calçados, bolsas, roupas, acessórios e itens para casa. O evento segue até 12 de outubro, com a realização do tradicional Festival de Cervejas Artesanais em paralelo, surgindo como uma opção de entretenimento para toda a família.

Além das ofertas, esta edição contará com uma programação com atrações especiais, incluindo apresentações musicais, desfiles em parceria com o Senac, apresentações culturais com CTGs, escolas de dança e bandas itinerantes. A programação terá sua tradicional abertura no dia 2, às 13h, com o Baile da Idade de Ouro, que deve reunir cerca de 1.500 participantes ao som da banda Expresso Show.

A feira ainda contará com o espaço da Agricultura Familiar, uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS, juntamente com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A iniciativa reunirá 30 expositores que apresentarão uma variedade de produtos coloniais da cidade e região, como salames, queijos, laticínios, mel, geleias, chás, licores, flores, entre outros. “Nesta edição será um espaço ampliado, oferecendo a oportunidade perfeita para apoiar os produtores locais e se deliciar com o melhor da nossa terra!”, enfatiza Adi.

Ainda no evento, ocorrerá o 20º Festival de Cervejas Artesanais, no primeiro andar da Fenac. O evento contará com cervejarias da região, apresentando rótulos exclusivos e food trucks com opções gastronômicas.