Concerto comemora 25 anos da Orquestra de Lajeado

A Orquestra Sesi Lajeado está preparando um concerto gratuito em celebração aos 25 anos de história, que será realizado no dia 9 de outubro, às 19h30, no Teatro Univates, em Lajeado. O grupo é composto por 31 integrantes, sendo 30 crianças e adolescentes que participam do programa de Iniciação às Artes do Sesi-RS e um músico convidado de 40 anos, que integra a orquestra para executar o saxofone barítono, instrumento não oferecido no programa. A entrada é gratuita.

Criada em 1999, a orquestra é reconhecida por formar jovens músicos e popularizar o acesso à música na região do Vale do Taquari. O maestro da Orquestra Sesi Lajeado e instrutor de Artes, Carlos Henrique Hickmann, que está à frente do grupo desde 2019, destaca que a iniciativa vai além da prática musical. “A orquestra é uma família, ela é socializadora. Ela transforma os locais por onde passa, vemos o brilho no olho das pessoas que talvez nunca tenham tido a oportunidade de ver uma apresentação, isso é incrível”, afirma.

O concerto de 25 anos promete um repertório diverso, construído de forma colaborativa com os instrumentistas e ex-integrantes do grupo. “Nós vamos trazer desde músicas da primeira apresentação, em 1999, até obras atuais escolhidas pelos jovens. Vamos tocar Michael Jackson, Queen, Coldplay, Katy Perry, entre outros artistas”, conta o maestro Carlos. A orquestra possui instrumentos de sopro, entre trompetes, saxofones, clarinetes e flautas, que se somam às cordas, com violinos e contrabaixo, além de piano, percussão, bateria e violão.

O programa de Iniciação às Artes do Sesi-RS promove oficinas destinadas a crianças e adolescentes de seis a 17 anos, matriculados em qualquer escola, pública ou particular, não sendo necessário ser aluno da Escola Sesi. Entre as modalidades oferecidas, estão percussão, violão, musicalização e prática coletiva. O programa é gratuito para dependentes de industriários e, para o público em geral, o valor é de R$ 167 por oficina. As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de 1h15 cada.