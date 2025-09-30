Aumento no número de gambás é percebido em Alvorada

Com a chegada da primavera, a prefeitura de Alvorada alerta para o aumento da presença de gambás na região. A estação, marcada por dias mais quentes e chuvosos, favorece a abundância de insetos e frutos — principais fontes de alimento da espécie. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgatou três animais em situação de risco em diferentes bairros da cidade.

Apesar do estranhamento por parte da população, o gambá é um animal inofensivo e essencial para o equilíbrio ambiental. Não ataca, reagindo apenas se ameaçado ou maltratado. É ainda um aliado da comunidade, pois ajuda no controle de pragas urbanas, alimentando-se de roedores, baratas, cobras e até caramujos. Também contribui para a regeneração das áreas verdes ao dispersar sementes.

A pasta de Meio Ambiente orienta como agir ao encontrar um gambá. A orientação é que não se maltrate o animal, evite captura por conta própria, acione a fiscalização e, caso ele permaneça imóvel, trata-se de um mecanismo de defesa natural, chamado tanatose (fingir-se de morto), que pode durar até 30 minutos.