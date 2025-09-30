Defesa Civil lança projeto em escolas de Estância Velha

A Defesa Civil de Estância Velha promove, nesta terça-feira (30) o lançamento do projeto “Defesa Civil na Escola: Educação Resiliente”, iniciativa que busca aproximar a comunidade escolar dos temas relacionados à prevenção, resposta e conscientização sobre desastres naturais e emergências. A iniciativa pretende formar cidadãos mais preparados e conscientes, capazes de agir com responsabilidade diante das adversidades.

A abertura será marcada pela apresentação da peça teatral “Sintonia de Memórias”, criada em 2024 pelos alunos da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Scalabriniano São José, de Roca Sales. A escola, que vivenciou de perto as consequências das enchentes em seu município, traz uma encenação de aproximadamente 30 minutos.

Após a apresentação cultural, serão detalhados os objetivos centrais do projeto, que é educar os alunos sobre prevenção e resposta a desastres naturais e emergências, oferecendo informações práticas e úteis para diferentes situações. A iniciativa também pretende desenvolver habilidades de liderança, trabalho em equipe e tomada de decisões, preparando os estudantes para agir de forma responsável em cenários adversos, e promover a conscientização sobre a importância da defesa civil na comunidade, fortalecendo a cultura de prevenção e engajamento social. A programação encerra as atividades oficiais dos 66 anos de Estância Velha.