Santa Clara do Sul e Estrela são escolhidas para participar de projeto estadual voltado ao trade turístico

Os municípios de Santa Clara do Sul e Estrela darão um passo estratégico para o fortalecimento do turismo no Vale do Taquari. Ambos farão parte como modelos na aplicação piloto do Inventário da Oferta Turística, projeto que utiliza metodologia desenvolvida pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo.

A iniciativa, idealizada pela diretora da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo do Rio Grande do Sul (Abbtur), Rita Michelon, tem como objetivo mapear, organizar e analisar os principais atrativos, equipamentos e serviços turísticos como gastronomia e meios de hospedagem de cada localidade.

Com a conclusão da fase piloto, as duas cidades terão capacitações e acompanhamento. A expectativa é de que a metodologia possa ser expandida para os demais municípios do Vale do Taquari, promovendo um mapeamento regional robusto e contribuindo para a integração das ações de promoção, qualificação e fomento ao turismo. A previsão é que os dados dos municípios estejam disponíveis em 2026,