Rochas são retiradas de área no interior de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul, iniciou uma intervenção preventiva em uma área aos fundos de imóveis que ficam na rua Antônio Chaves, em Galópolis, para eliminar riscos de novos deslizamentos em uma área considerada crítica pela Defesa Civil. O local foi atingido pelas chuvas intensas de 2024, que provocaram desbarrancamentos de rochas e terra, soterramento de residências e danos significativos a diversas propriedades.

Nos fundos de um conjunto de moradias, um grande paredão de rochas passou a representar risco iminente de desmoronamento, podendo causar novos prejuízos e ameaçar a segurança dos moradores. A ação consiste na desmontagem de três grandes bancos de rochas na encosta, utilizando rompedor hidráulico acoplado à escavadeira para quebrar as pedras em porções menores, que após são removidas do local. A operação exige grande logística, perícia e cuidado, por se tratar de um ponto de difícil acesso e de risco potencial.

Segundo a prefeitura, o objetivo é estabilizar a encosta e evitar que desprendimentos futuros atinjam as residências localizadas abaixo, reduzindo significativamente o perigo de novos deslizamentos. “Esse é um trabalho minucioso, planejado para trazer segurança à comunidade de Galópolis, que foi uma das mais impactadas pelos eventos climáticos do ano passado”, destaca o secretário de Obras, Lucas Suzin.

As equipes seguirão atuando no local até a completa remoção das formações rochosas instáveis. A prefeitura orienta a população da região para evitar circular próximo à área em obras, respeitando a sinalização.