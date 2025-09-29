Embrapa inicia projeto em Alegrete e Santo Antônio da Patrulha

Uma nova etapa se inicia no estado do Rio Grande do Sul no que tange ao fortalecimento da pecuária familiar. Os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Alegrete passam a integrar o projeto “Qualidade e Excelência em Genética Bovina Taurina para a Agricultura Familiar (Qualigen)”, conduzido pela Embrapa Pecuária Sul em parceria com a Fetag-RS e sindicatos rurais. Os municípios de Pinheiro Machado e Caçapava do Sul já fazem parte do projeto.



Na primeira entrega, produtores de Santo Antônio da Patrulha receberam 50 kits de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e 108 doses de sêmen das raças Braford e Hereford. Os pecuaristas de Alegrete recebem o material em outubro, consolidando sua adesão ao programa.



As doses de sêmen provêm de touros destacados nas provas de desempenho (Prova de Avaliação a Campo – PAC, Prova de Eficiência Alimentar – PEA e Prova de Emissão de Gases – PEG, envolvendo raças como Angus, Brangus, Hereford, Braford e Charolês.



“O propósito maior é promover o aprimoramento genético dos rebanhos de corte nos sistemas familiares, gerando terneiros com maior eficiência alimentar, melhor desempenho e carne de qualidade. Também busca-se agregar valor à produção local, permitindo que, no médio prazo, esses produtores passem a dispor de reprodutores originados no próprio rebanho. Os dados gerados entrarão nas bases de avaliação genética das raças envolvidas”, destaca a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul e coordenadora do Qualigen, Vivian Dagnesi Timpani.