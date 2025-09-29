Jaguari lança programa para famílias atingidas por enchentes

A prefeitura de Jaguari lançou o programa Recomeça Jaguari, uma iniciativa para apoiar as famílias atingidas pelas enchentes recentes. O objetivo é oferecer auxílio financeiro simples, rápido e direto por meio do Cartão Pix.
As contribuições são oriundas de doações da própria comunidade de Jaguari. Cerca de 300 famílias foram beneficiadas com o programa, que destina R$ 575,00 por família em parcela única, garantindo condições para que as famílias possam dar o primeiro passo no recomeço de suas vidas com dignidade e segurança.
Para o prefeito Igor Tambara, o Recomeça Jaguari é fruto da união e da solidariedade da própria comunidade. “Vivemos dias difíceis, mas a solidariedade do povo jaguariense e de tantos doadores nos mostra que não estamos sozinhos. O Recomeça Jaguari representa mais do que um auxílio financeiro: é um gesto de cuidado e esperança, um sinal de que ninguém ficará para trás. Estamos reconstruindo nossa cidade juntos, com coragem e fé no futuro.”