Jaguari lança programa para famílias atingidas por enchentes

A prefeitura de Jaguari lançou o programa Recomeça Jaguari, uma iniciativa para apoiar as famílias atingidas pelas enchentes recentes. O objetivo é oferecer auxílio financeiro simples, rápido e direto por meio do Cartão Pix.

As contribuições são oriundas de doações da própria comunidade de Jaguari. Cerca de 300 famílias foram beneficiadas com o programa, que destina R$ 575,00 por família em parcela única, garantindo condições para que as famílias possam dar o primeiro passo no recomeço de suas vidas com dignidade e segurança.