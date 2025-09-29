Ivoti cria mecanismos voltados à proteção dos animais

A prefeitura de Ivoti vem intensificando ações voltadas à proteção e ao cuidado com os animais domésticos. Uma das principais apostas da cidade tem sido a estruturação de lares temporários, uma alternativa viável e humanitária frente à ausência de um canil municipal e à crescente demanda por acolhimento de cães e gatos abandonados.

Em 25 de agosto deste ano, a cidade do Vale do Sinos deu um passo sobre o tema, ao publicar a lei que estabelece a Política de Proteção e Bem-Estar Animal, regulamentando desde o controle populacional até responsabilidades dos tutores. Entre as determinações da nova legislação estão o estabelecimento de deveres dos tutores, proibição aos maus-tratos, venda de animais e aplicação de multas.

Além disso, a lei também regulamenta os lares temporários, que, a partir de 2025, passam a contar com auxílio financeiro fornecido pelo município. A ajuda será concedida após análise prévia e continuará sendo monitorada enquanto durar o acolhimento do animal.