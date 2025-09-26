Estrela lança programa para reduzir filas em atendimentos

A Secretaria Municipal da Saúde de Estrela apresenta, nesta sexta-feira (26), o Programa Municipal de Redução de Filas Mais saúde, menos filas, uma iniciativa inédita para ampliar e acelerar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias eletivas. O lançamento oficial ocorrerá na Cacis, com a presença de autoridades e profissionais da saúde.



O programa surge a partir da constatação de que centenas de moradores aguardam meses – em alguns casos, anos – por atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as maiores demandas estão exames de ressonância magnética e tomografia, cirurgias gerais e oftalmológicas, além de consultas e procedimentos em traumatologia/ortopedia, diagnósticos de TDH e autismo e a confecção de próteses dentárias.



A iniciativa prevê mutirões de consultas, exames e cirurgias, contratação de serviços especializados e reorganização dos recursos municipais, com apoio de emendas parlamentares. O objetivo é zerar ou reduzir significativamente as filas de espera já a partir de 2025, alcançando resultados como zerar a fila para cirurgias gerais eletivas e para diagnósticos infantis até o final do ano; reduzir em até 30% a fila de consultas em cirurgia geral e em 20% a de próteses dentárias e ampliar gradativamente as metas para exames especializados e cirurgias de catarata até 2028.



Segundo a Secretaria da Saúde, o programa busca não apenas acelerar procedimentos, mas também melhorar a qualidade de vida dos pacientes, evitar agravamentos de saúde e diminuir a sobrecarga nos serviços de emergência.