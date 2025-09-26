Lideranças pedem melhorias na ligação entre Herval e Pedras Altas

Durante o espaço para assuntos gerais da reunião ordinária da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, os deputados que compõem o Colegiado trataram do projeto de ligação asfáltica entre os municípios de Herval e Pedras Altas (ERS-608), como forma de reduzir custos de transporte para produtores agropecuários. Presentes ao debate estavam os prefeitos de Herval, Celso Silveira e de Pedras Altas, Viviane Albuquerque; os vereadores de Herval Paulo Carvalho e Jairo Sais e a representante do Fórum Regional dos Vereadores, Lisiane Jardim.

Conforme o vereador Paulo Carvalho a ligação asfáltica é um sonho dos moradores da região, que sofrem com a precariedade da atual estrada. Ele registrou que os produtores da região padecem com o aumento do frete e tem dificuldade no escoamento da produção. "Entendemos que esta ligação asfáltica é o pulo para o desenvolvimento que precisamos. Queremos que os empreendedores enxerguem o potencial dos nossos municípios para se instalarem, trazendo emprego e renda", afirmou.

A prefeita de Pedras Altas, Viviane Albuquerque garantiu que os municípios da região precisam apenas de infraestrutura. Já o prefeito de Herval, Celso Silveira, lembrou que a região fica a 200 quilômetros do Porto de Rio Grande, mas lamentou o despovoamento regional por falta de estrutura. "Hoje, nossa região é esquecida, produzindo somente 30% do seu potencial", reforçou.

A coordenadora do Fórum Regional de Vereadores, Lisiane Jardim, contou que a ERS-608 pode ser a continuidade da rodovia Transcampesina (rodovia internacional com aproximadamente 170 km de extensão, que ligará os municípios de Aceguá, Hulha Negra, Candiota, Pedras Altas e Herval, no sul do Rio Grande do Sul). Ela afirmou que o projeto rodovia teve seu aporte financeiro aprovado pelo Fundo de Investimentos do Mercosul (Focem) em 2024 e pelo governo do Estado, com a previsão de que as obras comecem no segundo semestre deste ano

O presidente Zé Nunes, ao final da reunião, informou que a Comissão de Agricultura vai enviar ofício à Casa Civil do Governo do Estado e à secretaria de Logística e Transportes, solicitando o início da elaboração do projeto para o asfaltamento da ERS-608.