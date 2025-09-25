Cachoeirinha e Glorinha devem investir em projetos de hospital de Gravataí

O superintendente do Hospital Dom João Becker, Olímpio Dalmagro, visitou as prefeituras de Glorinha e Cachoeirinha. As reuniões tiveram como pauta o estreitamento das relações com os dois municípios vizinhos. Além de apresentar os avanços, desde que a Santa Casa assumiu o hospital de Gravataí, em 2018, Olímpio recebeu apoio dos líderes das duas cidades para intermediação junto ao empresariado, visando obter apoio aos projetos estruturais do Becker. O prefeito de Glorinha, Leonardo Carvalho, a secretária de Saúde, Diná Silva, e demais membros do gabinete, recepcionaram Dalmagro. Com uma população de cerca de oito mil habitantes, Glorinha hoje tem o Dom João Becker como referência hospitalar. “Também buscamos o apoio dos empreendedores locais para os avanços que vão qualificar o serviço na região”, afirma o superintendente. O prefeito de Glorinha se comprometeu a organizar agendas com as lideranças empresariais. Outra visita realizada no mesmo dia foi ao prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem. Com cerca de 140 mil habitantes e uma economia diversificada, o município enfrenta carência de opções na área da saúde, o que faz com que parte da população busque atendimento em Porto Alegre ou em Gravataí, no Dom João Becker, especialmente pacientes de convênios ou particulares. “Cachoeirinha e Gravataí são praticamente um único conglomerado urbano. Esse universo de aproximadamente 450 mil pessoas gera uma demanda ainda maior do que a oferta de serviços de saúde. Vamos em busca das condições para enfrentar essa realidade”, enfatiza Dalmagro. Assim como em Glorinha, o prefeito Wasem prometeu mobilizar os empreendedores de Cachoeirinha para investir nos projetos do Becker. O hospital está pronto para iniciar a segunda e última fase da obra da sua Nova Emergência SUS. Os recursos já estão garantidos pelo poder público, restando apenas detalhes burocráticos para o início dos trabalhos. Já a reforma da Emergência de Convênios ainda se encontra no estágio de sensibilização da iniciativa privada, visando à captação de recursos necessários à obra.