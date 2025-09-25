Prefeitura e CDL firmam parceria em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo firmou uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo (CDL-NH) para otimizar a recuperação de créditos municipais. O acordo, já firmado entre as partes, foi debatido em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (24), no Centro Administrativo Leopoldo Petry.



O contrato firmado prevê o uso da estrutura do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil para a negativação e cobrança de débitos municipais, como taxas, impostos, contribuições e multas. A medida busca reduzir a histórica lentidão na cobrança da dívida ativa que, por muitas vezes, acabava gerando prejuízos ao município.



“Ao incorporar essa ferramenta, damos mais agilidade ao processo de recuperação dos créditos municipais e ampliamos as possibilidades para que o contribuinte regularize sua situação”, destacou a secretária Michele. “Essa é uma ação estratégica para garantir a saúde financeira do município, permitindo que possamos seguir investindo em serviços essenciais para a população.”



Com a parceria, a cobrança continuará sendo realizada exclusivamente pela prefeitura, enquanto o CDL-NH oferecerá suporte por meio do SPC Brasil. Os servidores da dívida ativa permanecem responsáveis pela análise e tratamento das pendências, garantindo segurança e transparência em todo o processo.



A previsão é que o sistema esteja em pleno funcionamento a partir de novembro, fortalecendo as ações de recuperação de créditos e oferecendo mais eficiência à gestão fiscal de Novo Hamburgo.