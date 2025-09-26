Ivoti ganha mais quatro câmeras para o sistema de monitoramento

O Consepro de Ivoti realizou a instalação de quatro novos pontos de videomonitoramento, reforçando o trabalho de prevenção e apoio às forças de segurança locais. Com as novas instalações, Ivoti agora totaliza 59 pontos de monitorados, com 120 câmeras ativas em pontos estratégicos da cidade.

Os novos pontos contemplam áreas de grande circulação e importância para o município, como o Pórtico de entrada de Ivoti, na divisa com Presidente Lucena), r ua Ereno Dillenburg, r ua 48 Baixa e r ua São João Essas câmeras de última geração estão integradas ao sistema de segurança analítico "Synopses", que permite personalizar as funções de monitoramento.

A tecnologia facilita a busca de imagens específicas, como retornar 24 horas de gravação em apenas um minuto ou identificar veículos e pessoas com características definidas. As imagens são transmitidas em tempo real para a central da Brigada Militar, otimizando a ação das autoridades no combate ao crime.