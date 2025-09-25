Setor de tecnologia tem alta na abertura de empresas em Guaíba

O setor de tecnologia apresentou um aumento no número de empresas abertas em Guaíba entre janeiro e agosto deste ano, comparado com 2024. Foram 10 novas empresas conforme dados do Observatório Econômico da Prefeitura de Guaíba, com base nos registros da Receita Federal.



As novas empresas apresentam uma distribuição relativamente equilibrada entre os bairros, ainda que em pequena escala. Ermo, Jardim dos Lagos e Santa Rita lideram com duas aberturas cada, demonstrando certa descentralização e dinamismo local. Já os bairros Centro, Colina, Parque 35 e Pedras Brancas registraram uma abertura cada, reforçando a presença de novos negócios em diferentes áreas da cidade. Esse movimento indica que, mesmo em menor número, há um processo de pulverização das iniciativas empreendedoras, levando oportunidades de serviços e desenvolvimento econômico a diversas regiões.



Marcelo Maranata, Prefeito de Guaíba, destaca o ciclo virtuoso de inovação vivido por Guaíba. “O crescimento no setor de tecnologia não é um acaso, mas sim o resultado do protagonismo dos empreendedores locais, da qualificação de talentos e do estímulo ao empreendedorismo. Estamos desenvolvendo um ambiente de negócios amigável e favorável ao crescimento do setor, transformando ideias em negócios e inovação em oportunidades”.

Das empresas abertas, oito são Microempresas (ME) e duas são Empresas de Pequeno Porte (EPP). Foram abertas empresas no segmento de desenvolvimento e licenciamento de softwares não customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico e manutenção em TI e desenvolvimento de software sob encomenda.