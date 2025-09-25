Trilha pretende unir Itati, Maquiné e São Francisco de Paula

Uma travessia, no turismo de natureza, é uma caminhada em ambiente natural. E esta é a ideia da Expedição Pró-Mata (Maquiné - São Francisco de Paula-Itati), que conta com a facilidade de acesso pela rodovia Rota do Sol e pretende unir, por trilha, as belezas naturais destes três municípios.

A ideia surgiu, inicialmente, numa conversa entre Aline Pires, condutora e guia de turismo, e Augusto Alvim, coordenador do Pró-Mata – Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza) para criar uma trilha entre o município de Maquiné e Pró-Mata, porque a trilha, já existente, é muito bonita. Aline fez contato com outros condutores das duas cidades e juntou uma turma. Vicente, de Maquiné, ainda trouxe a informação de que existe a intenção de criar uma trilha de longo curso pela Rede Brasileira de Trilhas e que gostariam que esta rede passasse pelo Pró-Mata, em São Francisco de Paula.

Aline (SFP), Vicente Wolff e Carolina Guimarães (Maquiné) e Cícero Costa (condutor de Itati) se reuniram para fazer a conexão entre Maquiné e Pró-Mata/São Chico, pela Barra do Ouro. Aline desceu, de carro, até Barra do Ouro e subiu caminhando por esta trilha que era utilizada por tropeiros, para distribuir mercadorias pela região. A trilha exige bom preparo físico, com um ganho de altimetria considerável, o participante passa de 200m a 900m em poucos quilômetros de caminhada. Ainda assim, apesar da altimetria e dos desafios físicos, a trilha é recompensada com belíssimas paisagens. Ao todo, neste primeiro trecho da travessia, quem estiver interessado em se aventurar, vai andar cerca de 12km da Barra do Ouro até a entrada do Pró Mata.

Como parte do protocolo de criação de produto de turismo, os condutores subiram e desceram a trilha para identificar e reconhecer mais consistentemente o caminho. O objetivo é identificar o caminho na ida, pontos de atenção e de interesse e na descida é validado o percurso.

A segunda etapa do projeto consiste em fazer, com a mesma logística, a trilha que conecta Itati ao Pró Mata, com subida e descida pelo mesmo trajeto para identificar o percurso e suas características e validar o caminho. Com estas duas etapas finalizadas, o grupo seguirá para o planejamento da travessia completa: Saída de Maquiné, pernoite no Pró Mata e finalizar em Itati.

