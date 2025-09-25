Jornadas Literárias serão retomadas em outubro em Passo Fundo

Movimento que deu a Passo Fundo o título de Capital Nacional da Literatura, as ações das Jornadas Literárias estão sendo retomadas. Por meio do projeto Jornada em Movimento, a cidade pretende dar continuidade à movimentação cultural e literária iniciada há mais de 40 anos em Passo Fundo, promovendo a formação de leitores conscientes, emancipados, críticos e esteticamente sensíveis, em uma cultura de paz.

A iniciativa é uma união de agentes interessados na reconstrução desse movimentação cultural pela leitura: prefeitura de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo (UPF), Sesc Passo Fundo, 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Instituições de Ensino públicas e privadas, Academia Passo-Fundense de Letras e Livreiros de Passo Fundo. Por meio de encontros que já iniciaram, o grupo de trabalho, que envolve representantes de todas as entidades, pretende mobilizar a comunidade para as vivências literárias e experiências advindas do contato com a palavra.

As ações da Jornada iniciam já no mês de outubro. A primeira delas será o Círculos de Reflexão, projeto de grupos focais de estudo que terá como temas principais a leitura e as Jornadas Literárias. Outra atividade planejada para outubro é o Piquenique da Jornada, encontro que será realizado no Campus I da UPF, reunindo alunos do projeto Tempo Integral. As demais ações planejadas – e que devem ocorrer ao longo de todo o próximo ano - serão conhecidas em novembro, durante a Feira do Livro.