Festival de Cinema de Canoas inicia a partir desta quinta-feira

A cidade de Canoas se prepara para viver quatro dias de cinema e cultura a partir desta quinta-feira (25), quando tem início a terceira edição do Festival de Cinema de Canoas. A programação gratuita segue até domingo (28), no Teatro Sesc Canoas, sede do evento, e na Casa das Artes Villa Mimosa e promete reunir público, artistas, produtores e realizadores em torno da sétima arte.

Na abertura oficial, que acontece a partir das 19h, os convidados e público vão prestigiar uma apresentação artística de Luciano Wieser, integrante do grupo "De Pernas Para o Ar", seguida da primeira homenagem da edição, ao Sesc Canoas pelos 10 anos de atuação cultural. A exibição do filme "1940 - CICS Canoas: A Origem", dirigido por Andrei Fialho, também faz parte da cerimônia de abertura.

A programação do Festival de Cinema de Canoas conta com 48 produções divididas entre as Categorias Estudantil voltada para alunos da rede municipal de ensino das cidades de Canoas e Nova Santa Rita; Municipal, dirigida a realizadores independentes de Canoas; Estadual, voltada a realizadores independentes de todo o Rio Grande do Sul e Universitária, grande novidade deste ano, sendo uma categoria exclusiva para estudantes de graduação e pós-graduação de todo o estado.

a memória de um dos curadores e diretor artístico do evento, Tutti Gregianin, falecido no último dia 15 de setembro, será reverenciada em diferentes momentos, contando com a presença de seus familiares e homenagens especiais. Ao longo dos quatro dias de programação do Festival de Cinema de Canoas.

A programação do 3º Festival de Cinema de Canoas inicia já na manhã de quinta-feira com duas atividades na Casa das Artes Villa Mimosa. A primeira é a oficina "Direção Cinematográfica e Cineclubismo", ministrada pelo roteirista e cineclubista Luiz Alberto Cassol. A atividade acontece das 9h às 11h. Já das 15h às 17h, acontece o primeiro encontro "Cinema e Meio Ambiente", com exibição especial do curta-metragem "Prazer, mato do Júlio", de Romir de Oliveira e Ulisses Dutra.

O primeiro dia de Festival de Cinema de Canoas encerra com a exibição de curtas-metragens da categoria Estudantil, voltada às produções criadas por estudantes de toda a rede de ensino - pública, municipal, estadual, privada e de institutos federais - das cidades de Canoas e Nova Santa Rita e da categoria Municipal, com obras dirigidas por realizadores de Canoas.