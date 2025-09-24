Neste mês de setembro, o Instituto Hélice completa sete anos de atuação na Serra Gaúcha. A entidade sem fins lucrativos nasceu em 2018, fruto da união de um grupo de profissionais das empresas Marcopolo, Rands, Soprano e Florense. Juntos, eles buscaram encontrar soluções para dores comuns.

Após diversos ciclos de evolução, atualmente o Hélice foca em ser um articulador entre empresas, academia, órgãos públicos e sociedade civil organizada, com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação da Serra Gaúcha. Em 2025, o instituto lançou o primeiro Laboratório de Inteligência Artificial da Serra Gaúcha, que está em funcionamento. Atualmente, as ideias debatidas pelas empresas participantes estão na fase de testagem de soluções, para que posteriormente possam entrar em vigor.

O Lab IA Hélice tem capacitações realizadas pela DB, empresa sediada na Conexo. Além disso, estão em andamento novas iniciativas para as empresas associadas, como a Jornada de Métricas de Inovação. Em julho, 16 empresas participaram de um workshop sobre gestão estratégica da inovação. Agora, ao final de setembro, a jornada continuará com uma expedição para São Paulo, onde visitarão espaços sobre o tema.

“O Hélice foi o primeiro HUB de inovação aberta do Rio Grande do Sul e inspirou muitos outros no Estado. Olhamos para essa iniciativa buscando ressignificá-la, mirando em outras atuações com a certeza que há muito a ser feito na Serra Gaúcha no que tange à Cultura de Inovação”, explica Katherin Misura, diretora-executiva do Instituto. Segundo ela, a rede do Hélice soma mais de R$ 45 bilhões em faturamento desde o surgimento.