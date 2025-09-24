Cresce a procura por atendimentos em UBSs de São Leopoldo

A secretária de Saúde de São Leopoldo, Kelbe Gonçalves apresentou, na Câmara de Vereadores, o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do segundo período de 2025, correspondente ao meses de maio até agosto. O documento tem por objetivo divulgar à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização as ações e serviços realizados pelo órgão gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de São Leopoldo.

Entre os números que mais chamaram a atenção está o aumento de cuidado na atenção básica, o que mostra o avanço da atuação das unidades nos bairros com a inauguração da UBS Vila Nova e a retomada após as enchentes. Foram 120.885 atendimentos no quadrimestre, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. As consultas agendadas mais que dobraram, passando de 6.568 para 13.869. “Isso também é positivo, pois reflete o cuidado continuado dentro da unidade”, complementou Kelbe.

A maior procura continua envolvendo saúde mental, com 26.694 atendimentos. Fato que se reflete diretamente na Farmácia Municipal, onde a fluoxetina (antidepressivo) lidera a lista de distribuição com 405 mil comprimidos (20mg) dispensados no quadrimestre.

A Secretaria da Saúde registrou 13.267 atendimentos odontológicos, que correspondem a um acréscimo de 30,7%. A conclusão dos tratamentos aumentaram em 62%. São Leopoldo conta com 21 consultórios em funcionamento, com a recente abertura do consultório da UBS Vila Nova e da reabertura consultório UBS Vicentina.

As visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde (ACS) aumentaram 181%, chegando a 9.600. É o maior número de visitas em 13 anos. Outra novidade é a utilização de de tabletes, que atualizam o sistema em tempo real, digitalizando os dados dos pacientes.