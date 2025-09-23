Crepe suíço é sucesso além do verão em Xangri-Lá

No Litoral Norte gaúcho, o crepe suíço se consolidou como parte da experiência de quem frequenta a praia. Em Xangri-Lá, a tradição ultrapassou a temporada de verão e já movimenta a economia local também durante o inverno, atraindo moradores e turistas.

Um dos pontos mais conhecidos é o Crepe da Tia Mari, localizado na Praça Central de Atlântida, na Vila Gastronômica do Roubadinhas. Marines Gomes Soares, proprietária do espaço, trabalha há 17 anos no ramo e vê no crepe mais do que um lanche: uma marca da cultura litorânea. “O crepe é uma coisa de praia. Quem chega aqui no inverno, que vê o trailer aberto, já grita: ‘ah, a Tia Mari tá aí’. E eles vêm aqui há 17 anos. A maioria já chega pedindo o de sempre, só mudando o tamanho: menor ou maior”, contou.

O negócio começou de forma familiar, com a participação de filhos, noras e do marido. Marines destaca que a preparação do crepe vai além da técnica. “A comida é uma magia, uma mistura de ingredientes. Tu tem que saber misturar na hora certa e, principalmente, colocar muito amor nela”, afirmou.

O cardápio oferece diferentes opções, com preços que variam de R$ 25 o crepe simples a R$ 38 o triplo. Até 2023, o funcionamento se concentrava no verão, quando o movimento de veranistas intensificava as vendas. Mas desde o segundo semestre de 2024, a creperia passou a abrir também nos finais de semana de inverno, acompanhando uma tendência observada em diversos pontos do Litoral Norte: o aumento do fluxo de visitantes durante todo o ano.

A decisão trouxe resultados positivos. Além de manter o faturamento fora da alta temporada, o espaço passou a atender um público que visita a orla em passeios de fim de semana, caminhadas e atividades de lazer com a família. “Na praia, se não comer um crepe, não teve praia. Eu faço aquilo que gosto e adoro receber as pessoas que vêm de fora e também os moradores daqui”, destacou Marines.

O fortalecimento de estabelecimentos como o Crepe da Tia Mari acompanha a expansão da chamada “economia das experiências” no Litoral Norte, em que a gastronomia é parte fundamental do atrativo turístico. A permanência do fluxo mesmo nos meses frios tem contribuído para diversificar a renda dos comerciantes e reduzir a dependência da temporada de verão.