Acampamento Farroupilha é iniciado em Esteio

Enquanto nos outros municípios do Estado a Semana Farroupilha chegou ao fim, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a festa está recém-começando. O Acampamento Farroupilha esteiense segue até o próximo sábado (27) com uma série de shows e bailes no palco principal e muita confraternização nos galpões de quase 110 piquetes, quatro CTGS e da Associação Cavaleiros sem Fronteira.



O Fogo Simbólico chegou ao Pavilhão 20 de Setembro (Pavilhão da Agricultura Familiar), conduzido pelo diretor de cavalgadas de Esteio, Antônio Garcelaz, que liderou a comitiva de cavalarianos que foram a Caxias do Sul buscar a Chama em Caxias do Sul. Ele foi entregue no palco principal ao prefeito Felipe Costella. Em sua fala, o chefe do Executivo esteiense agradeceu ao trabalho de todos que se empenharam para o evento e para “fazer, quem sabe, a maior Semana Farroupilha e Acampamento Farroupilha de todos os tempos”.

O evento tradicionalista esteiense conta, também, com a tradicional mostra cultural, realizada pelos 105 piquetes e quatro CTGs que estão acampados nos pavilhões Anita Garibaldi (Internacional), Bento Gonçalves (do Artesanato) e 20 de Setembro (da Agricultura Familiar); concursos de cuca e comida campeira; e torneios de truco e bocha. O pessoal com mais idade vai poder dançar a valer com o Baile 60+ nesta quarta-feira (24) com o Grupo Moda Antiga que, entre os integrantes, tem o patrono dos festejos farroupilhas em Esteio, Julio Cesar da Rosa.



A mudança do período da festa (tradicionalmente, ocorre de 13 a 20 de setembro) se deve a data da 48ª Expointer, encerrada no dia 7 de setembro, o que inviabilizou a montagem das estruturas necessárias a tempo para o evento.