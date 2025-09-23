Festival de Música de Nova Prata tem inscrições até o fim de setembro

Até 30 de setembro, bandas e grupos de câmara de todo RS podem se inscrever para ocupar seis atrações que integrarão a programação das Mostras Paralelas do Festival de Música de Nova Prata, que em 2025 celebra sua quinta edição. O evento ocorre de 20 a 23 de novembro, com entrada franca, consolidando-se como um dos principais encontros de música autoral e instrumental do Rio Grande do Sul.

Entre as novidades estão os concursos de violão nas categorias erudito e popular, que contam com prêmios em dinheiro. De acordo com o diretor e um dos curadores do evento, Lucas Volpatto, os concursos serão uma grande vitrine para os artistas. “É uma ação que traz uma importante contribuição e incentivo para o surgimento de novos violonistas, com mais uma oportunidade de destacar talentos do nosso estado”, revela.

A Mostra Paralela busca destacar e valorizar a produção autoral e instrumental gaúcha. Serão selecionados seis grupos de todo o RS, divididos nas categorias Música de Câmara e Música Popular ou Bandas que irão se apresentar gratuitamente em espaços do festival. Cada grupo contemplado receberá ajuda de custo de R$ 3 mil.

As inscrições devem conter pelo menos uma música autoral do grupo ou de seus integrantes na categoria de Música Popular. Não há restrições de gênero, instrumentação, arranjo ou estilo. Os critérios de avaliação incluem produção autoral, qualidade artística, originalidade e qualidade técnica de execução. O resultado será divulgado em 10 de outubro nos canais oficiais do festival.

As inscrições para as primeiras edições dos concursos e Violão Erudito e Popular também estão abertas até 30 de setembro. O I Concurso de Violão Erudito, uma iniciativa que busca estimular o surgimento de novos talentos e valorizar a música instrumental, selecionará jovens violonistas de até 30 anos, que participarão de três etapas: eliminatória (vídeo), semifinal e final presenciais em Nova Prata nos dias 21 e 22 de novembro, com repertórios exigidos que contemplam composições de Marco Pereira, música brasileira, latino-americana e obras do período renascentista e barroco. Serão selecionados oito instrumentistas que concorrerão a prêmios de R$ 1 mil e R$ 3 mil.