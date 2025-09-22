Venâncio Aires anuncia mutirão para realiza cerca de 3 mil exames

A população de Venâncio Aires será beneficiada com investimentos extras que ampliarão a realização de exames especializados e cirurgias de facectomia, procedimento indicado para o tratamento da catarata, até o fim do ano. Ao todo, serão destinados R$ 1,55 milhão para garantir mais acesso e reduzir as filas de espera na saúde.

O recurso será aplicado em mais de 3.000 exames regulados, como ressonância magnética, tomografia, endoscopia, colonoscopia, ecografia, ecodoppler, ecocardiograma e holter 24h, além de 210 cirurgias de catarata.

Do valor total, R$ 800 mil foram repassados pela Câmara de Vereadores, referentes à sobra do orçamento do Legislativo municipal. Desse montante, R$ 600 mil serão destinados à realização de exames e R$ 200 mil às cirurgias de catarata. Já a prefeitura investirá mais R$ 750 mil de recursos próprios, o que permitirá reforçar a execução de 210 cirurgias de catarata.

Com os aportes, cerca de 3 mil pacientes que aguardam na fila serão beneficiados. As primeiras cirurgias já foram realizadas no início de setembro, em Encantado, contemplando 45 pacientes. Já, dos oito tipos de exames incluídos na lista de regulação, cinco terão as filas zeradas até o fim deste ano, o que representa mais de 62% do total de espera.

“Esses recursos extras queremos agradecer nossa base de vereadores na Câmara e também à equipe técnica, pelo esforço de garantir o atendimento a uma demanda tão importante e democrática. Agora, queremos o apoio do Hospital e corpo clínico para acelerar esses procedimentos, pois até o fim do ano queremos lançar mais um mutirão, desta vez de cirurgia geral”, adianta o prefeito Jarbas da Rosa.

As consultas pré e pós-operatórias acontecem na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Tecla, enquanto as cirurgias são realizadas em Encantado e Porto Alegre, de acordo com a necessidade e a logística de atendimento. Já os exames serão feitos tanto em Venâncio Aires quanto em Santa Cruz do Sul. De acordo com o secretário de Saúde, Alan Flores da Rosa, a iniciativa representa mais um avanço no compromisso de oferecer acesso rápido e de qualidade aos serviços de saúde.

