Opinião: Os desafios de ser prefeito

Basta eu dizer que trabalho com licitações, contratos e controladoria municipal para que os olhares desconfiados se levantem, como se honestidade não coubesse no ofício da administração pública. Confesso que isso me incomoda. Não é de hoje que os nossos políticos possuem uma reputação frágil.

Muitos fizeram por merecer o repúdio, manchando a credibilidade de toda a classe. Entretanto, a grande maioria, que tem o seu caráter honesto, enfrenta noites mal dormidas, amizades são desfeitas, a família fica em segundo plano, e a consciência fica pesada quando as decisões nem sempre agradam todos.

Nas minhas andanças, lado a lado com prefeitos, prefeitas, secretários municipais, controladores e assessores jurídicos, já testemunhei de tudo. Conheci prefeitos que perderam todo seu patrimônio, viram a alegria de um mandato de quatro anos transformar-se em amargor para o resto da vida. Muitos deles foram gestores dedicados, seríssimos, “deram o sangue” por sua comunidade como costumamos dizer, mas não estavam preparados para os imensos desafios que enfrentamos no mundo da administração pública. A burocracia é sufocante, o quadro de servidores é reduzido, os recursos para investimento representam a menor fatia, e pouco se valoriza os servidores que fazem essa máquina toda andar.

Se os obstáculos internos já são grandes, a fiscalização é ainda mais implacável. Já existem municípios em que o maior fiscalizador externo é a própria população. O povo examina contratos, observa obras, questiona pagamentos, bota a boca no trombone quando um cargo comissionado é nomeado sem capacidade técnica para exercer a função.

As redes sociais são uma potente ferramenta da população, e é lá que acontecem muitos “julgamentos”. O jogo virou. A comunidade acordou! Ser prefeito, hoje, é estar na vitrine, é saber que seu nome vai estar atrelado a cada decisão e a cada problema que surgir. Não há reza nem mandinga: a fiscalização está aparelhada, atenta e não perdoa. Mas é preciso reconhecer: ser prefeito é também uma oportunidade única de transformação.

Poucas funções públicas permitem impactar tão diretamente a vida das pessoas. O desafio é equilibrar expectativas infinitas com possibilidades limitadas. Prefeitos e prefeitas são chamados a resolver, no mesmo dia, um buraco na estrada, uma emergência de saúde, os efeitos da estiagem ou da enchente, responder ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, aos chamados da Câmara de Vereadores, e ainda explicar à comunidade sobre por que não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse turbilhão, alguns se perdem pela falta de preparo técnico ou emocional para suportar a pressão.

E a grande questão permanece: como fazer tudo certo, atender à coletividade e, ainda assim, manter a humanidade? Muitas vezes, o peso da responsabilidade é esmagador. No cenário da nossa administração pública atual, o despreparo não encontra mais abrigo.