UCS e prefeitura vão estruturar Observatório do Turismo em Caxias

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) firmou uma parceria com a prefeitura de Caxias do Sul para auxiliar na criação do Observatório do Turismo do município. O contrato foi assinado durante a cerimônia de abertura do XXIII Seminário Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) e do X Congresso Latino-Americano de Investigação Turística (CLAIT).

A instituição, a partir do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento – Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial, vai fornecer assessoramento técnico-científico atendendo às necessidades do setor no município. O responsável técnico da iniciativa e professor do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da UCS, Michel Bregolin, sintetiza as ações. “Vamos focar em questões bem específicas de Caxias. A ideia é que possamos disponibilizar mais informações para a gestão pública e a iniciativa privada, de forma que possamos coordenar as estratégias e efetivamente ter um turismo melhor desenvolvido e equilibrado no município. Vamos avançar para uma construção conjunta com o setor turístico, e ajudaremos a elaborar esse monitoramento de dados”.