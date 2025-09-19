Polícia Civil utiliza Inteligência Artificial para recuperar gado em Dom Pedrito

A Polícia Civil do RS recuperou 10 bovinos e um ovino furtados em Dom Pedrito, na região da Campanha, no desdobramento da Operação Campo Verde, que resultou na prisão de quatro homens pelo crime de abigeato. A investigação contou com uso de Inteligência Artificial (IA) por meio do sistema de identificação de marcas e sinais.

Uma parte dos 93 animais bovinos teve a propriedade confirmada por meio do aplicativo AbigeApp, que permite aos agentes de segurança fazer o desenho da marca do animal na tela do celular para a IA processar a busca por marcas semelhantes, e os seus respectivos criadores e proprietários, em uma base de dados com mais de 16.000 marcas e sinais no RS.

O sistema é utilizado pela prefeitura de Dom Pedrito desde 2021 e foi desenvolvido pela empresa de tecnologia Be220, de Porto Alegre. Segundo a Decrab/Bagé, as ações de combate ao abigeato vêm causando prejuízo superior a R$ 1,5 milhão ao crime rural somente em 2025.