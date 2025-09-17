Atrativo de Nova Petrópolis passa a aceitar pagamento via Pix

Um dos cartões-postais mais icônicos da Serra Gaúcha, o Ninho das Águias segue conquistando visitantes em Nova Petrópolis. Em 2025, o local recebeu mais de 15 mil visitantes, número que reforça o potencial do espaço e sua posição entre os destinos de belezas naturais mais procurados da região.

Agora, a novidade é a modernização do sistema de acesso: os ingressos podem ser pagos diretamente na bilheteria via Pix. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o objetivo é ampliar ainda mais a experiência no atrativo.

“Estamos trabalhando em projetos para potencializar o Ninho das Águias, tornando-o cada vez mais completo para quem escolhe Nova Petrópolis como destino. Nosso propósito é valorizar esse patrimônio natural e oferecer ainda mais opções para os turistas e para a comunidade local”, destacou o secretário de Turismo e Cultura, Rodrigo Sangali.

A Secretaria de Turismo e Cultura reforça que os moradores de Nova Petrópolis têm direito à isenção de entrada no atrativo. Para isso, é preciso apresentar a Carteirinha de Munícipe, que pode ser obtida na Torre de Informações Turísticas mediante apresentação de comprovante de residência atualizado, em nome do morador e documento de identidade com foto. A carteirinha é apenas para residentes de Nova Petrópolis, não se estendendo a demais familiares que não moram no Município.